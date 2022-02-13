В Саратове появится новое большое пешеходное кольцо

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Большое пешеходное кольцо, которое появится в Саратове, пройдет по улицам Рахова, Большая Горная, Астраханская, Большая Садовая, Верхняя, Новая Набережная и 2-я Садовая, включив в себя сквер Борцов Революции 1905 года и сквер Железнодорожников.

О создании такого пешеходного кольца председатель ГД Вячеслав Володин говорил с городскими властями и областными властями в ходе своего визита в Саратов 10 февраля.

Протяженность такого кольца составит почти 11 км.

Участок по Рахова от Кутякова до Б. Горной планируют благоустроить уже в текущем году, все работы завершат в июне. Володин отметил, что средства на это уже найдены.

Ранее, благодаря поддержке спикера ГД, в Саратове создали малое пешеходное кольцо протяженностью 8 км.

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