Пешеходное кольцо Саратова замыкается

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:42:36+03:00

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В Саратове благоустраивают центральную площадь у Крытого рынка.

Работы идут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На региональном уровне ход реализации контролируется губернатором Валерием Радаевым.

Глава региона ознакомился с начавшимися работами по реконструкции площади Кирова. Эта площадь войдет в состав восьмикилометрового пешеходного кольца. Ранее по этому маршруту были проведены работы по реконструкции улицы Волжской, проспекта Кирова, сейчас продолжается строительство участка новой набережной.

На площади Кирова, от цирка до Мирного переулка, планируется заменить покрытие площадью 23,3 тыс. кв. м, установить почти 150 новых энергосберегающих фонарей. Обновится сквер площадью 19,5 тыс. кв. м: планируется высадить более 100 новых деревьев (клены, березы, липы, ели) и 150 кустарников, разбить цветники и розарии, обустроить газон. В сквере будут установлены скамейки, спортивное и игровое оборудование, появится площадка для выгула собак. В целом площадь будет обустроена в едином стиле с проспектом Кирова.

Было отмечено, что работы идут по графику. Сейчас на объекте работают 70 человек. Идет демонтаж старой тротуарной плитки. Параллельно с реконструкцией площади ресурсоснабжающие организации ведут замену сетей водоснабжения. На следующей неделе начнутся бетонные работы, с начала июня - укладка новой плитки.

- Все нужно сделать с должным качеством на много лет вперед. Все окружающие здания, кафе должны соответствовать единой исторической концепции. Это третий этап реконструкции пешеходной зоны, - рассказал губернатор.

Валерий Радаев ознакомился с реконструкцией площади перед ДК «Россия». Здесь будет заменена плитка на площади 1,6 тыс. кв. м, перед зданием установят фонтан, малые архитектурные формы, сделают новое освещение. В сквере рядом с Домом культуры высадят деревья, обустроят розарий, организуют автополив. Сейчас идет расчистка площади перед ДК.

- Главное - чтобы здесь, в самом центре Ленинского района, появилось уютное место отдыха. Все должно быть сделано на самом высоком уровне. К 1 сентября реконструкцию нужно завершить, - потребовал глава региона.

Также он проверил, как идут работы по обустройству смотровой площадки у старого аэропорта.

Проектом благоустройства предусмотрены увеличение смотровой площадки за счет территории бывшей автостоянки, укладка тротуарного покрытия, организация зон отдыха. Общая площадь благоустройства составляет 8,2 тыс. кв. м. На территории смотровой площадки планируется установить скамьи, шезлонги, качели, обустроить велопарковку. Будут высажены новые деревья и кустарники. Предполагается строительство подпорной стенки. Работы должны быть завершены к 30 сентября.

- Вопросам развития городского пространства уделяется очень большое внимание. Это любимое место горожан, визитная карточка для гостей города. Земля была в аренде у стоянки, сегодня ее вернули городу и сделают единой зоной с действующей смотровой площадкой, - отметил губернатор.

Идут работы в рамках национального проекта и в районах Саратовской области. Так, в поселке Соколовый Саратовского района началось благоустройство сквера, на территории которого расположен памятник «Россиянам, павшим в войнах ХХ-ХХI веков». Здесь заменили асфальтовое покрытие, тротуары, установили лавочки и освещение.

По нацпроекту в поселке Соколовый преображается и спортивная площадка. Работы выполнены на 80 процентов: проложены дорожки, установлены тротуары и металлические ограждения. Планируется уложить эпоксидно-каучуковое покрытие и разместить здесь спортивные тренажеры.

Также работы по благоустройству проходят в парке поселка и дворах (по адресу Дом офицерского состава, 15, 16).

Эти общественные и дворовые территории ранее выбрали местные жители в ходе голосований и обсуждений.

СПРАВКА

Всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе Саратове в 2020 году запланированы работы по благоустройству десяти общественных территорий. Общий объем финансирования составил 323,9 млн рублей. Все работы на объектах должны быть завершены к сентябрю текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU