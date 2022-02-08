Шансы были неравны: Смертельное для водителя KIA Rio столкновение с тремя фурами произошло в Петровском районе

ДТП в Петровском районе
Фото: Саратовская областная служба спасения
В Петровском районе Саратовской области в столкновении трех фур и легковушки 8 февраля погиб мужчина.
ДТП произошло вечером у села Новозахаркино – сигнал в службу 112 поступил в 21.17.
В замес с тремя фурами Volvo, Mercedes, и Daf попала легковая KIA Rio. Как уточнили в обласпасе, водитель легковушки погиб на месте столкновения. Прибывшие спасатели применили гидравлический инструмент чтобы вскрыть изуродованный корпус машины и достать тело погибшего. Им оказался 29-летний мужчина. Его труп передали следственно-оперативной группе.
Приблизительно в это же время 8 февраля на трассе в Вольском районе Саратовской области два человека погибли в столкновении с грузовиком, ребенок госпитализирован.
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