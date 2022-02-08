В страшной аварии с фурой под Вольском выжил 12-летний мальчик

Два человека погибли, ребенок выжил в ДТП в Вольском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Два человека погибли, ребенок выжил в 21.15 у села Терса в Вольском районе Саратовской области, где 8 февраля произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.

На 155 км трассы Сызрань-Саратов –Волгоград легковая AUDI, которой управлял 66-летний мужчина столкнулась с фурой MAN, за рулем которой был 54-летний водитель, эти данные сообщили в областной ГИБДД.

Рулевой легкового авто и его пассажирка погибли сразу на месте столкновения. В машине выжил 12-летний мальчик. Его срочно госпитализировали. Тела погибших специалистам облспаса пришлось вырезать из разбитого авто с помощью гидравлического инструмента, прежде чем передать их следственно-оперативной группе.

Сейчас на месте трагедии работают следователи и сотрудники ГИБДД.

Почти одновременно в Петровском районе Саратовской области произошло еще одно смертельное ДТП с грузовиком.

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