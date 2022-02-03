На пожаре в квартире на проспекте Кирова пострадал мужчина

Пожар на проспекте Кирова 3 февраля 2022 года

В Саратове потушили пожар в жилом доме в самом центре города. Трехкомнатная квартира загорелась днем 3 февраля в доме № 32.

Пожар вспыхнул на последнем, пятом этаже и приехавшим пожарным пришлось использовать лестницу, чтобы эвакуировать из соседней квартиры находившихся там женщину и ребенка. Их спустили по автолестнице вниз, они не пострадали. Чего не скажешь о мужчине, который успел получить ожоги, его осматривают медики.

Всего в тушении принимали участие пять машин, сигнал о возгорании поступил в 13.17.

К 14.08 в региональном ГУ МЧС сообщили о ликвидации пожара.

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