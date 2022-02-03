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Происшествия3 февраля 2022 10:00

В Саратове на проспекте Кирова полыхает пятиэтажка

Эвакуировали женщину и ребенка
Источник:kp.ru
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Пожар на проспекте Кирова в Саратове

Пожар на проспекте Кирова в Саратове

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Днем 3 февраля на проспекте Кирова в Саратове загорелся пятиэтажный дом №32.

Сигнал в МЧС поступил в 13.17. На место ЧП отправились 5 расчетов.

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Выяснилось – горит трехкомнатная квартира на последнем, пятом этаже,

Из соседней квартиры эвакуировали двоих – женщину и ребенка.

Пожар на проспекте Кирова в Саратове

Пожар на проспекте Кирова в Саратове

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

По предварительным данным, в квартире горят вещи на площади 20 кв. метров.

К 13.43 в МЧС сообщили о локализации пожара.

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