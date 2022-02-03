В Саратове на проспекте Кирова полыхает пятиэтажка

Пожар на проспекте Кирова в Саратове
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Днем 3 февраля на проспекте Кирова в Саратове загорелся пятиэтажный дом №32.
Сигнал в МЧС поступил в 13.17. На место ЧП отправились 5 расчетов.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Выяснилось – горит трехкомнатная квартира на последнем, пятом этаже,
Из соседней квартиры эвакуировали двоих – женщину и ребенка.
Пожар на проспекте Кирова в Саратове
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
По предварительным данным, в квартире горят вещи на площади 20 кв. метров.
К 13.43 в МЧС сообщили о локализации пожара.
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