В смертельном ДТП в Самойловке за рулем КамАЗа был полицейский

ДТП в Самойловке 27 января 2022 года Фото: ГИБДД по Саратовской области

Одним из участников смертельного ДТП в Самойловке 27 января стал действующий сотрудник районного отдела МВД.

По данным «КП-Саратов», грузовик является его собственностью, местные жители утверждают, что машина периодически сдается в аренду. В день когда произошло смертельное ДТП, за рулем был сам полицейский.

В ГУ МВД «КП-Саратов» подтвердили, что сейчас проводится проверка в рамках происшествия по личному составу. В день аварии сотрудник находился в отпуске, медицинское освидетельствование показала, что он был трезв. В областной ГИББД сообщили, что все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники МО МВД России «Балашовский».

Напомним, в 08.15 утром 27 января на улице Малая Заречная КамАЗ с прицепом под управлением 35-летнего сотрудника полиции столкнулся с ВАЗ-21043. Водитель легковушки, 26-летний мужчина, получил серьезные травмы и доставлен в больницу, где вскоре скончался. Расследованием этой смерти занимается региональный Следственный комитет.

Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью

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