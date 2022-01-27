Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 27 января, житель Самойловки погиб при столкновении с Камазом, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла утром на улице Малой Заречной в поселке Самойловка. КАМАЗ столкнулся с ВАЗ-2104. В результате аварии погиб 26-летний водитель легковой машины. Он скончался в больнице.

Анализ показал, что 35-летний водитель КАМАЗ не был пьян. Сотрудники МО МВД России «Балашовский» устанавливают все обстоятельства ДТП.

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