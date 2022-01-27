В Саратовской области средняя зарплата выросла на 9,5%

Чиновники не вошли в число сфер деятельности, где больше всего выросла зарплата

По итогам 11 месяцев 2021 года в Саратовской области правительство региона зафиксировало рост зарплат. По сравнению с январем – ноябрем 2020 года средняя зарплата выросла на 9,5% и дошла до цифры 36 034 рубля.

Как сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Роман Бусаргин, самые высокие не зарплаты, но темпы их роста в «деятельность в области информации и связи» (+17,8%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (+15,9%), «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (+14,5%)

Росли зарплаты в строительстве (+13,7%), водоснабжении, утилизации отходов (+13,6%) и обрабатывающих производствах (+12,9%).

При этом в отчете не фигурирует такая сфера деятельности как госуправление. А между тем, чиновникам и депутатам облдумы, работающим на постоянной основе, зарплаты с 1 октября 2021 года повысили на 25%. Впрочем, в отчетах по году это дает рост чуть более 6%, а за 11 месяцев - и того меньше.

Выше чем в среднем по области зарплаты в восьми сферах деятельности.

Это «деятельность в области информации и связи» - 52 717 рублей, «добыча полезных ископаемых» - 51 700 рублей, «деятельность профессиональная, научная и техническая» - 49 735 рублей, «деятельность финансовая и страховая» - 49 651 рубль, «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха» - 44 788 рублей, «транспортировка и хранение» - 41 515 рублей, «государственное управление и обеспечение военной безопасностью; социальное обеспечение» - 39 140 рублей, «обрабатывающие производства» - 36 968 рубля.