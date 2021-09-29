Повышение зарплат госслужащих в Саратовской области утвердили депутаты областной думы

Роман Бусаргин

На заседании саратовской областной думы 29 сентября приняли решение о повышении зарплат госслужащих и гражданских служащих в Саратовской области. Принятию предшествовали долги дебаты. Решение о повышении зарплат коснется около 2300 чиновников. Из них 2204 – специалисты низшего и среднего звена. На это из бюджета потребуется 290 млн рублей.

Проект решения представлял председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, кадровый потенциал госслужащих постоянно снижается, численность работников сокращена в последние годы на 27%, оставшиеся работают за остальных при зарплатах, которые осталась прежними. Более того, последние шесть лет зарплаты служащих не индексировались даже на уровне инфляции.

Сегодня количество вакансий уже более 200 по гражданским служащим. Нет соискателей, люди не идут на работу, предпочитают уезжать в другие регионы или идти в коммерческий сектор. Каждый третий чиновник уходит с работы госслужащего в первый год, второй из трех – на следующий год.

- Ниже средней по области средняя зарплата госслужащих. Средний возраст служащих 47 лет, менее 10% тем чиновникам, которые моложе 30 лет. Молодежь не приходит на работу сюда.

Планируем этим решением довести уровень оплаты труда госслужащих до приемлимого уровня - с 1 октября увеличить всем госслужащим региона зарплату однократно. Это позволит поднять уровень зарплат хотя бы до средних позиций в ПФО, - сказал Бусаргин.

Он привел пример, что специалист в правительстве с учетом премии получает 17700 рублей, после повышения она составит 28 тысяч рублей.

У главного специалиста-эксперта сейчас 26 тысяч, будет 44 тысячи рублей после повышения.

По территориальным органам в районах у специалистов 13 тысяч, после повышения станет 22 тыс.

Поднимут зарплаты помощникам мировых судей, секретарям суда с 20 тыс. поднимут до 31 тыс рублей.

Все это также поможет остановить отток кадров, считает Бусаргин.

Он отметил, что дифференциация зарплат для госслужащих предусматривает, что тот, кто работает ненормированный рабочий день и постоянно занят в командировках, будет получать больше.

В результате рост зарплат составит от 8 до 14 тысяч у большинства сотрудников. У высшего звена, руководства области - министров, зампредов и губернатора зарплаты вырастут на сумму от 20 до 30 тысяч.

При этом Бусаргин заметил, что неэффективные специалисты не работают в правительстве, зарплаты предполагается увеличить, чтобы заполнить хорошими специалистами имеющиеся вакансии.

Голосованием 29 депутатов «за» и 4 «против» повышение зарплат госслужащих с 1 октября депутатами областной думы одобрено.

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