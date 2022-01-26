Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 12:42

В Саратове из-за коронавируса закрыли еще пять школ

С завтрашнего дня в городе суммарно не будут работать уже 30 школ
Дарья Васенина
Дарья Васенина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Завтра, 27 января, в Саратове закроют еще пять школ. О приостановке учебного процесса в связи с распространением коронавирусной инфекции сообщили в городской администрации.

Так, школьники не пойдут завтра в четвертую гимназию, 18-ю школу (учащиеся во вторую смену ребята, которые ходили на занятия в 37-й лицей, также переводятся на «удалёнку»), 103-ю, школу «Аврора» и вечернюю школу №9.

В пятницу, уточнили в мэрии, вернутся за парты ученики третьего лицея.

Напомним, в начале недели закрыли 18 школ, а вчера ещё семь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.