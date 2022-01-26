В Саратове из-за коронавируса закрыли еще пять школ

Завтра, 27 января, в Саратове закроют еще пять школ. О приостановке учебного процесса в связи с распространением коронавирусной инфекции сообщили в городской администрации.

Так, школьники не пойдут завтра в четвертую гимназию, 18-ю школу (учащиеся во вторую смену ребята, которые ходили на занятия в 37-й лицей, также переводятся на «удалёнку»), 103-ю, школу «Аврора» и вечернюю школу №9.

В пятницу, уточнили в мэрии, вернутся за парты ученики третьего лицея.

Напомним, в начале недели закрыли 18 школ, а вчера ещё семь.

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