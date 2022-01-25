Завтра в Саратове на удаленку перейдут еще 7 школ

Завтра, 26 января, в Саратове на удаленку перейдут еще семь школ. Об этом сообщает городская администрация.

Напомним, ранее Ольга Кожанова, что школы отправляются на удаленное обучение, когда заболевают 20 процентов учеников.

С завтрашнего дня еще семь школ города пополняют список образовательных учреждений, перешедших на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса:

- школа № 93;

- прогимназия № 237;

- гимназия № 3;

- школа № 5;

- лицей № 4;

- Физико-технический лицей;

- школа села Сосновка.