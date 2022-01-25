Завтра в Саратове на удаленку перейдут еще 7 школ

Завтра, 26 января, в Саратове на удаленку перейдут еще семь школ. Об этом сообщает городская администрация.
Напомним, ранее Ольга Кожанова, что школы отправляются на удаленное обучение, когда заболевают 20 процентов учеников.
С завтрашнего дня еще семь школ города пополняют список образовательных учреждений, перешедших на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса:
- школа № 93;
- прогимназия № 237;
- гимназия № 3;
- школа № 5;
- лицей № 4;
- Физико-технический лицей;
- школа села Сосновка.