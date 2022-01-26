Сергея Курихина окончательно вывели из Саратовской областной думы

На заседании областной думы 26 января депутаты проголосовали за вывод Сергея Курихина из комитетов по государственному строительству и местному самоуправлению, а также комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности. В последний комитет уже написал заявление на вакантное место депутат Вадим Рогожин.

Напомним, Сергей Курихин был лишен мандата голосованием коллег из-за нарушений, которые прокуратура обнаружила в его декларации о доходах.

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