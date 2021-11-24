Сергея Курихина лишили полномочий депутата Саратовской областной думы

Сергей Курихин

В Саратовской областной думе рассмотрели вопрос о лишении мандата беспартийного депутата Сергея Курихина.

Председатель комиссии по проверке данных о доходах областного парламента Алексей Антонов доложил о выводах комиссии, которая признала, что сведения, представленные депутатом оказались заведомо неполными, также он, по мнению комиссии, не соблюдал ограничения и запреты, установленные антикоррупционным законодательством.

Подробности документов комиссии Антонов расшифровывать не стал, упомянув недвижимость и обращения на бланках депутата в госорганы.

В ходе обсуждения на сторону вышедшего ранее из ЕР Курихина стали представители фракции КПРФ.

Беспартийный депутат Иван Чепрасов отметил, что Саратовская область становится пионером в вопросе лишения депутата полномочий. Было озвучено, что Курихин обратился в Волжский районный суд по поводу решения комиссии о лишении его мандата. Прозвучало предложение дождаться решения суда, чтобы не возникло правовой коллизии, если суд встанет на сторону Сергея Курихина.

Алексей Антонов напомнил, «что было раньше, рождало безнаказанность, но в октябре приняли закон, который позволяет депутатов наказывать».

Депутат Сергей Гладков (ЕР) отметил, что законодатель не может сам нарушать закон и должен за это отвечать.

- Мне было бы интересно посмотреть, если бы Курихин сегодня продолжал оставаться членом фракции «Единая Россия», как бы коммунисты его сегодня защищали? Это не политический вопрос, он скорее в плоскости правовой и может быть, морально-этической, - сказал Гладков.

- Для меня исход голосования очевиден – сказал Курихин. Он напомнил о депутатах, которые покинули думу в течение этого созыва поставив себя в их ряд. При этом не напомнив, что все остальные ушли, написав заявление о сложении полномочий, а Курихина полномочий лишают через голосование.

В результате после ряда выступлений депутаты проголосовали – большинство, 28 человек, проголосовали за снятие депутатских полномочий с Сергея Курихина.

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