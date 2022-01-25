Сегодня, 25 января, на последнем корсовете по коронавирусу Ольга Кожанова рассказала, когда саратовские школы перейдут на удаленку.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, в случае отсутствия 20 процентов учеников целесообразно рассмотреть сокращение образовательного процесса.

- Такая практика, как закрытие учебных групп и классов, оправдана и приводит к положительному результату, - заявила Ольга Кожанова.

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