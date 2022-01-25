Саратовские школы «минировали» с иностранных серверов

Правоохранительные органы сообщили, что сообщения об угрозах в образовательных учреждениях Саратова были направлены с иностранных серверов. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Саратовской области со ссылкой на правоохранителей.
сообщили в правоохранительных органах.
После эвакуации и проверки всех школ подтверждения угроз не обнаружили.
- Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к заведомо ложным сообщениям о террористических актах, - сообщили в пресс-службе.
Таким "террористам" по законодательству может грозить уголовное наказагие в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.
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