Саратовские школы «минировали» с иностранных серверов

Правоохранительные органы сообщили, что сообщения об угрозах в образовательных учреждениях Саратова были направлены с иностранных серверов. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Саратовской области со ссылкой на правоохранителей.

сообщили в правоохранительных органах.

После эвакуации и проверки всех школ подтверждения угроз не обнаружили.

- Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к заведомо ложным сообщениям о террористических актах, - сообщили в пресс-службе.

Таким "террористам" по законодательству может грозить уголовное наказагие в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

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