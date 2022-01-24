В Саратове на вывоз снега привлекли дополнительно 150 КамАЗов

.

После поручения губернатора Радаева о привлечении дополнительных машин на вывоз снега из Саратова, сегодня вечером, 24 января, зампред Александр Соловьев отчитался о выполнении.

По словам зампреда, уже договорились о дополнительных 150 единицах спецтехники, вместо оговоренных ранее губернатором 100 единиц.

Из них 35 грузовиков привлекут из районов области, еще 19 единиц добавят по линии областной Службы спасения. Остальные машины обещали дать различные организации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.