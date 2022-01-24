На дороги Саратова направят дополнительные 100 единиц снегоуборочной техники

Валерий Радаев на совещании

Сегодня, 24 января, на дороги Саратова направили дополнительные 100 единиц снегоуборочной техники. Об этом Валерий Радаев сообщил на совещании, посвященном устранению последствий снегопада.

Глава региона поручил направить на уборку улиц Саратова от снега дополнительные 100 машин. Результаты работы нужно представить к 16:00 сегодня.

Как сообщил глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев, 23 машины уже выделены для усиления уборки снега в Саратове. К 16:00 их количество будет увеличено.

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