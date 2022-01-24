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Общество24 января 2022 11:00

На дороги Саратова направят дополнительные 100 единиц снегоуборочной техники

Наталия Калинина
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Валерий Радаев на совещании

Валерий Радаев на совещании

Сегодня, 24 января, на дороги Саратова направили дополнительные 100 единиц снегоуборочной техники. Об этом Валерий Радаев сообщил на совещании, посвященном устранению последствий снегопада.

Глава региона поручил направить на уборку улиц Саратова от снега дополнительные 100 машин. Результаты работы нужно представить к 16:00 сегодня.

Как сообщил глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев, 23 машины уже выделены для усиления уборки снега в Саратове. К 16:00 их количество будет увеличено.

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