В Ленинском районе чиновники ускорили расчистку снега после замечаний

Сегодня, 21 января, в Ленинском районе Саратова чиновники ускорили расчистку снега после замечаний, администрация отреагировала на публикации КП-Саратов.

По поводу невозможности доехать до травмпункта чиновники пишут, что проезжая часть по улице Зои Космодемьянской включена в план работ по очистке. По мере высвобождения снегоуборочной техники работы будут проведены. Аналогичный ответ поступил и по поводу нечищенной дороги на Топольчанской.

Что касается перекрытия проезжей части на улице Черниговской, то оно было организовано с привлечением ГИБДД. Погрузчик выехал на дорогу для более удобной погрузки. При необходимости машины проезжали, в том числе карета скорой помощи.

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