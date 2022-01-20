Житель Саратова пожаловался на опасную скользкую дорогу у травмпункта

Сегодня, 20 января, житель Ленинского района Саратова пожаловался на опасную дорогу. Видео с места он опубликовал в чате «ЧП Саратов. Прямой эфир».
На записи запечатлена нечищеная от снега и наледи дорога в районе 4-й Дачной на улице Зои Космодемьянской.
Автор поста уточнил, что рядом с опасной проезжей частью расположена шестая поликлиника и травмпункт.
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