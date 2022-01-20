В Ленинском районе скорая не смогла проехать из-за заваленной снегом дороги

Сегодня, 20 января, в одном из саратовских сообществ в соцсети опубликовали видео, на котором запечатлено, как в Ленинском районе скорая не могла проехать из-за неаккуратности коммунальных служб.

На запись попали несколько не имеющих возможности проехать авто, в том числе и карета «скорой помощи», и сугробы, которые послужили причиной задержки. Автор поста уточнил, что кадры сделаны им на улице Черниговская.

- Они постоянно «КамАЗ» поперек ставят, занимая обе полосы, что б «бобкет» мог в него грузить, а на «встречке» никаких знаков не ставят. Получается, водители сами на свой страх и риск едут на «встречку», нарушая правила. Погрузчики типа «Балалайка» Радаев не догадался купить, а, между прочим, это очень грубое нарушение, выезд на «встречку». Накупили какой-то ерунды, белорусей с щеточкой, вот только пыль летом могут поднимать, - пишет в комментариях горожанин Евгений Кулаков.

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