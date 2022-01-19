В Саратовской области снимут препятствия для получения детьми-сиротами соципотеки и соцвыплаты на обустройство

Дети-сироты на встрече в минстрое области

Депутаты Саратовской облдумы 19 января на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики приняли решение внести изменения в областной закон о социальной ипотеке.

Решено снять критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий для детей-сирот. Теперь в случае положительного голосования на заседании областной думы, дети-сироты смогут участвовать в программе соципотеки вне зависимости от того, нуждаются они в улучшении жилищных условий или нет - доказывать это им не нужно.

На эти выплаты для сирот закладывается 20 млн рублей, которые будут получены минстроем за счет экономии при снижении процентной ставки по ипотеке.

Старший помощник прокурора Саратовской области Денисов представил поправку касающуюся единовременной соцвыплаты на обустройство жилья для детей сирот. Ранее по закону их ограничивали возрастом 23 года – после этого нельзя было получить такую выплату. Предложено платить ее также тем, кто относились к детям-сиротам и получили жилье или выплату на его покупку после достижения 23 лет.

Средства на это могут взять из резервного фонда губернатора. На это потребуется 66,68 млн рублей, если за выплатой обратятся все дети-сироты, которым уже исполнилось 23 года.

Как рассказал в ходе заседания депутат Антонов, обозначенные вопросы стал решаться после того, как встречу с детьми-сиротами провел председатель ГД Вячеслав Володин.

В июле 2021 года Володин предложил местным властям "расшибиться, но выполнить свои полномочия" по обеспечению жильем детей сирот.

Оба вопроса будут вынесены для окончательного решения на заседание областной думы, которое состоится 26 января.

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