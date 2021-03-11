Володин: Найдены средства на 1536 квартир для детей сирот в Саратовской области

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин рассказал, что найдены 225 млн рублей за счет привлеченных источников, они уже поступили в регион, и сегодня принято решение о выделении 350 млн руб. из федерального бюджета. Видео опубликовано в соцсетях, в пабликах сторонников спикера ГД.

Фактически очередь в этом году будет закрыта на одну треть. Сейчас дети-сироты ждут жилья по 10-15 лет, финансирования не хватает.

Сегодня 5066 детей стоят в очереди на получение жилья. Более 2000 выиграли суды - им должны быть предоставлены квартиры в соответствии с федеральным законом.

- Очередь настолько большая в области, что, учитывая недостаток денежных средств, решить эту проблему в течение короткого времени невозможно, поэтому мы предложили вариант, который позволяет это сделать. Причем не за 13, не за 15 лет… А можно решить вопрос за 3 года, если мы начнем выделять в этом году полторы тысячи квартир, на будущий год - уже две тысячи квартир. И остаток очереди через год закроем, с тем чтобы в течение вот этих 3 лет дети-сироты, которые стоят на протяжении 10-13 лет, были обеспечены жильем.

225 млн рублей за счет привлеченных источников - найдены. Средства поступили в распоряжение правительства Саратовской области. И сегодня решение принято за счет средств федерального бюджета 350 млн направить на эти же цели. В сумме у нас получается на решение вопроса в текущем году 1 млрд 700 млн. Это позволит приобрести 1536 квартир для детей-сирот. И мы фактически на треть закроем с вами очередь, - заявил Володин.

Он отметил важность того, чтобы жилье было высокого качества.