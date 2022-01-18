В Саратове закрыли дорогу на Перелюб из-за сильной метели

Метель закрыла еще одну трассу в Саратовской области
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сильная метель и как результат - плохая видимость вынудили региональные власти принять решение о закрытии дороги Пугачев-Перелюб.
Движение по трассе 18 января закрыто для всех видов транспорта.
- Ограничительные меры введены с 12:30 по саратовскому времени по решению специальной комиссии в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильной метелью и плохой видимостью. Ограничительные меры продлятся до особого распоряжения, - уточнили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
Напомним. ранее в Саратовской области была частично закрыта дорога на Казахстан.
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