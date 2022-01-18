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Общество18 января 2022 7:07

В Саратовской области ограничен проезд в Казахстан

Причиной стала плохая погода
Наталия Калинина
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Расчистка дороги

Расчистка дороги

Сегодня, 18 января, в Саратовской области была частично закрыта дорога на Казахстан, о чем сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В регионе запретили проезд грузового и маршрутного транспорта на федеральной трассе А-298, ведущей в республику Казахстан.

С 10:00 движение закрыто на участке км 583+000 – км 597+000. Ограничение ввели из-за сильной метели на территории соседнего государства. Оно продлится до особого распоряжения.

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