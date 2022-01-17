Опубликовали видео-проект развязки на «Стрелке» в Саратове

Кадр из видео-презентации

Институт «Проектмостореконструкция» опубликовал видео-презентацию проекта новой развязки на «Стрелке» в Кировском районе Саратова.

Напомним, проект в том числе должен учесть строительство ветки скоростного трамвая и благоустройство прилегающей территории.

- Впервые в практике ПМР были широко применены технологии транспортного и строительного моделирования, позволившие на современном уровне решать основные возникающие задачи проектирования в условиях реального города без прекращения движения транспорта и пешеходов, с обеспечением функционирования всех жизненно-важных систем городской инфраструктуры, - говорится в сообщении института.

В разработке проекта в том числе приняли участие АО «Институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург) и ООО «Институт «Тоннельстройпроект» (Сочи).

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