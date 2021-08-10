Проект развязки на Стрелке показали на закрытой встрече главы Росавтодора и Радаева

Визуализация проекта развязки на Стрелке в Саратове

Руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новиков 10 августа прибыл в Саратов и сразу провел встречу с губернатором.

Радаев и Новиков обсудили проекты, реализуемые в регионе совместно с Росавтодором. С учетом того, что практически все основные трассы области переданы на федеральный уровень, речь шла о ремонте и расширении дорог по основным направлениям в регионе.

Для жителей Саратова особенно важным может стать то, что многолетние обсуждения решения проблемы пробок на Стрелке близятся к практическому воплощению.

На встрече прошла презентация проекта транспортной развязки «Стрелка», которая разработана ООО «Институт «Проектмостореконструкция». Судя по опубликованным материалам, решение будет предусматривать строительство дополнительных путепроводов в разных уровнях.