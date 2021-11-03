В Саратове появятся три новые подстанции для скоростного трамвая

Работы по созданию скоростного трамвая продолжаются

Сегодня, 3 ноября, в телеграм-канале сторонников спикера Госдумы «Володин Саратов» появился сюжет, посвященный запуску скоростного трамвая в Саратове. Обновленные составы отправятся по маршруту «Мирный переулок – 6-я Дачная».

В этом году началось строительство одной новой и модернизация двух действующих подстанций. Новая тяговая подстанция №10 находится в районе «Стрелки». Оборудование готовят к запуску. До конца месяца отремонтируют подстанции №19 и 22, на которых заменили силовые трансформаторы, выпрямители и распредустройства.

Прокладывают новые кабельные линии. Работы планируют завершить до конца месяца. С инициативой создания скоростного трамвая в Саратове выступил Вячеслав Володин. Проект поддержал премьер Михаил Мишустин.

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