Александр Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира

Александр Логинов на награждении

В немецком Рупольдинге 16 января на 6-м этапе Кубка мира второе место занял воспитанник саратовского биатлона, выступающий сейчас за Тюмень, Александр Логинов.

С 32 места и отставанием в 1 минуту 20 секунд он смог с одним промахом обогнать всех соперников и занять второе место, уступив лишь лидеру гонки – французу Кентену Фийону Майе.

Напомним, 15 января, сборная России под предводительством воспитанника саратовского биатлона выиграла эстафету на этапе Кубка мира.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.