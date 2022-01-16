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Спорт16 января 2022 14:31

Александр Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира

Источник:kp.ru
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Александр Логинов на награждении

Александр Логинов на награждении

В немецком Рупольдинге 16 января на 6-м этапе Кубка мира второе место занял воспитанник саратовского биатлона, выступающий сейчас за Тюмень, Александр Логинов.

С 32 места и отставанием в 1 минуту 20 секунд он смог с одним промахом обогнать всех соперников и занять второе место, уступив лишь лидеру гонки – французу Кентену Фийону Майе.

Напомним, 15 января, сборная России под предводительством воспитанника саратовского биатлона выиграла эстафету на этапе Кубка мира.

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