Сборная России с Логиновым выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Александр Логинов
Сегодня, 15 января, сборная России под предводительством воспитанника саратовского биатлона выиграла эстафету на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Германии, в Рупольдинге.
В мужской эстафете участвовали Карим Халили, Даниил Серохвостов, финишировал четвертым Максим Цветков, а на третьем этапе и в качестве лидера сборной - 29-летний саратовский спортсмен, выступающий за Тюмень, Александр Логинов.
В гонке российская команда была в числе лидеров на каждом из этапов, и смогла показать лучший результат.
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