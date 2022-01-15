Сборная России с Логиновым выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Александр Логинов

Сегодня, 15 января, сборная России под предводительством воспитанника саратовского биатлона выиграла эстафету на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Германии, в Рупольдинге.

В мужской эстафете участвовали Карим Халили, Даниил Серохвостов, финишировал четвертым Максим Цветков, а на третьем этапе и в качестве лидера сборной - 29-летний саратовский спортсмен, выступающий за Тюмень, Александр Логинов.

В гонке российская команда была в числе лидеров на каждом из этапов, и смогла показать лучший результат.

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