За ночь в Саратове эвакуировали 24 автомобиля при расчистке снега

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В Саратове продолжают устранять последствия сильного снегопада, ночью продолжился вывоз снега из города. При этом как сообщили в мэрии, для работы спецтехники сотрудники ГИБДД провели эвакуацию 24 машин, которые были припаркованы под запрещающими знаками или брошены на проезжей части.

Сколько вывезено снега за прошедшую ночь в городской администрации уточнять не стали.

До сих пор не ходят трамваи №№5 и 7, расчистка путей не завершена спустя двое суток после окончания снегопада. Как ранее сообщала "КП-Саратов". водителям приходится охранять брошенные на путях вагоны.

Сегодня уборкой дорог и тротуаров должны заниматься 265 спецмашин, муниципальные объекты соцсферы расчищать направят 826 технических работников и 165 единиц техники различной габаритности.

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