В Саратове из-за снегопада застряли трамваи – водители вынуждены охранять вагоны

"Трамваи и троллейбусы Саратова"

В Саратове из-за снегопада встали трамваи. С 13 января в Саратове не ходят трамваи маршрутов № 5 и 7, соединяющие завод «Оргсинтез» с Комсомольским посёлком и площадью Орджоникидзе соответственно. Снегопад нарушил работу общественного транспорта.

На улице Азина встали два вагона: пассажирский и служебный. Первый из них застрял 12 января, а второй, отправился на подмогу, но тоже застрял в ночь с 12 на 13 января. Водители утверждают, что они вынуждены охранять вагоны посменно, по 12 часов. Когда запустят вновь маршруты № 5 и 7 на данный – неизвестно.

Около 20:00 в городской администрации сообщили, что, по информации СГЭТ, трамвайный маршрут № 2 запущен. Расчистка путей для трамваев № 5 и № 7 на тот момент продолжалась. При помощи фронтальных погрузчиков удалось продвинуться на 1 километр пути. Работы продолжаются.

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