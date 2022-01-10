Чиновники Саратова разберутся с возмутившими горожан «козьими тропами»

Администрация Ленинского района Саратова отреагировала на публикацию «Комсомолки» о «козьих тропах».

- В настоящее время мероприятия по очистке тротуара по ул. Одесская проведены. Мероприятия по очистке тротуара по Международному проезду будут проведены на текущей неделе, - заверили чиновники.

Напомним, в соцсетях горожане активно обсуждали нечищеный от снега город. В частности саратовцы были обеспокоены дорогами у лицеев №36 (на Одесской) и «Солярис» (на Международном проезде). Тем временем, чиновники продолжают активно отчитываться о круглосуточной уборке Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.