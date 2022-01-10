Этой ночью дороги Саратова будут чистить 185 машин

Этой ночью, с 10 на 11 января, саратовские дороги от снега будут чистить 185 машин. Об этом рассказали в городской администрации.
- Пристальное внимание коммунальные предприятия уделят спускам и подъемам, расширению проезжей части, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, - говорится в сообщении.
Улицы также обработают противогололедными материалами.
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