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Общество10 января 2022 10:10

Жители Саратова жалуются на «козьи тропы» на тротуарах

Дорога к лицеям завалена снегом
Наталия Калинина
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Дорога к "Солярису"

Дорога к "Солярису"

Сегодня, 10 января, жители Саратова пожаловались в социальных сетях на «козьи тропы» на тротуарах.

Горожане обращают внимание на нечищеный тротуар на пути к лицею № 36 по адресу Одесская, 7. По словам горожан, тротуар, отремонтированный в этом году, ни разу не чистили за зиму.

Аналогичные претензии возникли у саратовцев к дороге около лицея «Солярис» по адресу Лисина, 7Б. Покрытая льдом тропинка, ведущая к учебному заведению, горожан не устраивает.

- Человек 10 упали только за 10 минут нашего прибывания на козьей тропе, — сообщил горожанин.

Дорога к лицею № 36

Дорога к лицею № 36

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