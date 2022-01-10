Жители Саратова жалуются на «козьи тропы» на тротуарах

Дорога к "Солярису"

Сегодня, 10 января, жители Саратова пожаловались в социальных сетях на «козьи тропы» на тротуарах.

Горожане обращают внимание на нечищеный тротуар на пути к лицею № 36 по адресу Одесская, 7. По словам горожан, тротуар, отремонтированный в этом году, ни разу не чистили за зиму.

Аналогичные претензии возникли у саратовцев к дороге около лицея «Солярис» по адресу Лисина, 7Б. Покрытая льдом тропинка, ведущая к учебному заведению, горожан не устраивает.

- Человек 10 упали только за 10 минут нашего прибывания на козьей тропе, — сообщил горожанин.

Дорога к лицею № 36

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.