Чиновники Ленинского района Саратова разберутся с опасным засором

Сотрудники администрации Ленинского района Саратова отреагировали на сегодняшнюю, от 3 января, публикацию «Комсомолки». Напомним, сын пожилого жителя 7-й Дачной пожаловался на забитую мусором ливнёвку.

- По указанному адресу нет городских сетей ливневой канализации, под дорогой проходит переливная труба выходящая в лотки ж/д вдоль путей. В рамках подготовки к паводковым мероприятиям совместно с администрацией Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» будет проведена очистка под дорогой переливной трубы, - пишут чиновники.

Напомним, житель Панфилова, 51 не в первый раз обращаются в нашу редакцию с вопросами по этой трубе. Так, в 2019 году там убрали снег.

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