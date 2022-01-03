Чиновники Ленинского района Саратова игнорируют просьбы не допустить коммунального потопа

Фото в редакцию прислал читатель

Сын ветерана труда Сергея Анисимова обратился в редакцию «Комсомолки» с просьбой помочь расчистить ливнёвку во дворе отца. Родитель саратовца живет в Ленинском районе, на 7-й Дачной.

- Частный сектор. Рядом с домом проходит дорога, под дорогой – ливневая труба (водосток), рядом – два мусорных контейнера. Соответственно, ливнёвка выходит на другую сторону дороги, её захламляют мусором, бытовым и строительным. Весной воде некуда будет уходить, и наши двор и погреб зальёт водой.

На все наши обращения в «Водосток», администрацию Ленинского района, получаем постоянные отписки, и всё. Когда в прошлый раз в «КП» обращались, в 2019-м году, ливнёвки расчистили, - пишет Дмитрий Анисимов.

Напомним, в прошлый раз эту же самую ливнёвку засыпали снегом рабочие. Не раз столкнувшийся с затопленным подвалом ныне 67-летний Сергей опасался, что с началом весны талые воды хлынут в погреб.

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