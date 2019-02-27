2019-02-27T10:29:25+03:00
Общество

Житель частного дома в Ленинском районе боится затопления в паводок

При уборке снега дорожные службы завалили выход ливневой трубы
Екатерина Семенова
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Под горой снега находится ливневкаПод горой снега находится ливневка
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Житель Ленинского района Саратова опасается, что скоро его дом затопит водой.

Ветеран труда Сергей Анисимов обратился в редакцию «КП-Саратов» со своей проблемой. Он живет на улице Панфилова, 51, в районе остановки электрички «Завод «Контакт». По его словам, при уборке снега дорожные службы завалили выход ливневой трубы. Поэтому с началом таяния существует высокая опасность, что все талые воды повернут вспять и затопят близлежащие дома.

Когда начнется оттепель, двор жилого дома может затопить из-за заваленной снегом ливневки

Когда начнется оттепель, двор жилого дома может затопить из-за заваленной снегом ливневки

65-летний пенсионер, который ранее работал в полиции, с 8 февраля обращался с призывом о помощи и в МУП «Водосток», в администрацию и в правительство. Пока, по его словам, реакции практически нет, мужчина готов направиться в прокуратуру.

Сейчас гражданин проживает один, он уже не в состоянии самостоятельно очистить ливневку. В прошлые годы его также заливало водой, испорчен был погреб. На этот раз пенсионер решил добиться от МУП «Водосток» исполнения ими своих обязанностей.

В диспетчерской службе муниципального предприятия отметили, что по этому адресу уже поступали обращения. Заявка на расчистку ливневки была принята.

ИСТОЧНИК KP.RU

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