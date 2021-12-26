Сегодня, 26 декабря, в Саратовской области открыли трассы после снегопада. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, движение восстановили в 8:00.
Напомним, ранее было ограничено движение в пяти районах Саратовской области, в том числе трасса Саратов-Балашов.
Позже из-за снегопада перекрыли проезд транспорта в Марксе, Энгельсе, Балаково, Пугачеве, Ровном и Ивантеевке.
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