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Общество25 декабря 2021 10:27

Трассу Саратов-Балашов закрыли из-за снегопада

Ограничено движение в пяти районах Саратовской области
Наталия Калинина
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Чистка дороги в Саратове

Чистка дороги в Саратове

Трассу Саратов-Балашов закрыли из-за снегопада, об этом сообщает Госавтоинспекция региона. Всего было ограничено автомобильное движение в пяти районах области.

С 12:00 и до особого распоряжения перекрыто движение транспорта на федеральной трассе Р-22 «Каспий» М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань. Участки дорог в Балашовском, Калининском, Лысогорском, Татищевском и Саратовском районах попали под ограничение.

После особого распоряжения ГИБДД движение будет восстановлено.

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