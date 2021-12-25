Чистка дороги в Саратове
Трассу Саратов-Балашов закрыли из-за снегопада, об этом сообщает Госавтоинспекция региона. Всего было ограничено автомобильное движение в пяти районах области.
С 12:00 и до особого распоряжения перекрыто движение транспорта на федеральной трассе Р-22 «Каспий» М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань. Участки дорог в Балашовском, Калининском, Лысогорском, Татищевском и Саратовском районах попали под ограничение.
После особого распоряжения ГИБДД движение будет восстановлено.
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