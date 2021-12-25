В Марксе, Энгельсе, Балаково и Ивантеевке перекрыли проезд транспорта

Дороги завалило

Сегодня, 25 декабря, в Марксе, Энгельсе, Балаково, Пугачеве, Ровном и Ивантеевке перекрыли проезд транспорта. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция, до особого распоряжения которой действует ограничение.

С 21:30 из-за метели и снегопада запрещен проезд пассажирского и грузового транспорта на участке км 111 +150 - км 509+ 760 а/д Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград Саратовской области.

Порывы ветра достигают 25 м/с. Ограничения отменят после особого распоряжения ГИБДД.

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