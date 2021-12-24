Выкинувшую задушенных детей на мороз мать из Аткарска взяли под стражу

Суд отправил женщину под стражу на два месяца

Жительницу Аткарского района 43-летнюю Веру Зайцеву, которую обвиняют в жестоком убийстве 8-летнего сына и попытке расправиться с 5-летней дочерью, взяли под стражу.

Такое решение вынесено сегодня в саратовском суде.

Напомним, утром 22 декабря Зайцева в своем доме в селе Прокудино задушила шарфом своих детей - 5-летнюю дочь и 8-летнего сына, а потом вынесла тела в овраг недалеко от дома. На улице стоял мороз около 20 градусов.

Несмотря на то, что девочка после удушения провела без верхней одежды на сильном морозе около пяти часов, она выжила.

Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи уже ничем не смогла помочь мальчику и госпитализировала девочку в районную больницу. Затем ее перевезли в областной центр. За ее жизнь продолжают бороться врачи, состояние ребенка критическое, девочка уже пережила клиническую смерть.

Сама Зайцева с места преступления сбежала. Ее задержали в Энгельсе Саратовской области. Следствию она сообщила, что сделала это рассердившись на детей за непослушание.

Кадр из видео следственного эксперимента

На опубликованном СКР видео она признается в преступлении и заявляет, что раскаивается.

Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами и взял обвиняемую в детоубийстве под стражу на два месяца сроком до 21 февраля 2022 года.

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