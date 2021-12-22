Обмороженную девочку из Аткарска попробуют перевести в Саратов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Один ребенок погиб, замерзнув в овраге в Аткарском районе, второго сейчас пытаются спасти медики районной больницы.

В министерстве злравоохранения Саратовской области рассказали некоторые подробности трагедии в Аткарском районе. Там два ребенка были найдены замерзшими в овраге возле села Прокудино.

- Мальчик восьми лет погиб, медики скорой помощи выехали оперативно, но к их приезду ребенок был мертв. В больницу доставлена пятилетняя девочка. Она в крайне тяжелом состоянии - сильнейшее переохлаждение.

Сейчас решается вопрос консультаций с врачами из областного центра, а также рассматривается возможность по состоянию ребенка доставить его в клинику областного центра, - рассказали "КП-Саратов" в минздраве.

О причинах трагедии ничего не сообщается, СКР начал проверку на месте.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.