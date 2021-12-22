Суд постановил вернуть в госсобственность кинотеатр «Победа» и участок под ним

Кинотеатр вернут из частной собственности в государственную Фото: Ольга Симонова

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск Территориального управления Росимущества и вернул Саратову здание кинотеатра «Победа» и земельного участка под ним.

Нескольким предпринимателям, в числе которых ИП Аксененко В.В., ИП Бичахчян А.С., ИП Жидковой Т.В., ИП Кагиян С.Г., ИП Макеенко М.А. и ИП Фадееву В.О. придется исполнить решение суда.

Об этом сообщил в своем инстаграм глава администрации Саратова Михаил Исаев. - Основанием обращения в суд стало то, что объект включен в единый государственный реестр ОКН народов РФ, а в соответствии с постановлением Верховного суда РФ памятники истории и культуры относятся к федеральной собственности. Благодарю Территориальное управление Росимущества за принципиальную позицию по отстаиванию прав муниципалитета и горожан на использование объекта культуры по назначению. Администрация Саратова принимала активное участие в судебном процессе и поддерживала исковые требования, - заявил Исаев.

Напомним, идею о возврате кинотеатра для города высказал некоторое время назад председатель ГД Вячеслав Володин.

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