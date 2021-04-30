Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поможет отреставрировать здание кинотеатра «Победа» в Саратове.

Сегодня, 30 апреля, он вновь работает в областном центре, посещает пешеходное кольцо.

Володин поинтересовался судьбой здания кинотеатра «Победа» и возмутился тем, что оно оказалось в частных руках.

- Жители должны быть хозяевами города. Поэтому надо разобраться в причинах, почему вдруг памятник культурного наследия оказался в частных руках и сейчас его пытаются продать. Памятник — это достояние государства, граждан, города, — подчеркнул Володин.

Михаил Исаев, глава города, отметил, что будет подано исковое заявление в суд об изъятии здания.

- Потому что продажа памятника — это несправедливо, — сказал он.

Вячеслав Володин сказал, что как только памятник вернется в муниципальную собственность, он со своей стороны поможет его отреставрировать.

- И он начнет работать как кинотеатр. Или возможно там организовать культурный центр. Самое главное, чтобы он работал на людей, — подчеркнул Вячеслав Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.