На оживленных перекрестках Саратова появились 19 светофоров

На сегодня, 20 декабря, в Саратове подключили уже все 19 светофоров, которые запланировали установить в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Их установили на следующих проблемных перекрестках:
- ул.Танкистов, д.58-д.62;
- ул. Мичурина и ул. Некрасова;
- ул. Мичурина и ул. Провиантская;
- Московское шоссе и ул. Песчано-Уметская;
- проспект Строителей, д.30-д.34;
- ул. Алексеевская и ул. Генерала Захарова;
- проспект Героев Отечества и ул. Еремина;
- ул. Университетская и ул. Посадского;
- ул. Челюскинцев и ул. Октябрьская;
- проспект Строителей, д. 46-д.48;
- проспект 50 лет Октября, д. д.128-д.128а;
- ул. Антонова, д.3-д.5;
- проспект Строителей и ул. Ломоносова;
- ул. Ломоносова и ул. Загороднева;
- ул. Политехническая и ул. Сызранская;
- ул. Антонова и ул. Бардина;
- ул. Парковая и ул. Химическая;
- ул. Крымская, д.9.
Напомним, ранее жители Саратова уже высказывали недовольство режимом работы нескольких новых светофоров. Горожане утверждают, что из-за них движение оказалось парализовано.
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