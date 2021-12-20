На оживленных перекрестках Саратова появились 19 светофоров

На сегодня, 20 декабря, в Саратове подключили уже все 19 светофоров, которые запланировали установить в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Их установили на следующих проблемных перекрестках:

- ул.Танкистов, д.58-д.62;

- ул. Мичурина и ул. Некрасова;

- ул. Мичурина и ул. Провиантская;

- Московское шоссе и ул. Песчано-Уметская;

- проспект Строителей, д.30-д.34;

- ул. Алексеевская и ул. Генерала Захарова;

- проспект Героев Отечества и ул. Еремина;

- ул. Университетская и ул. Посадского;

- ул. Челюскинцев и ул. Октябрьская;

- проспект Строителей, д. 46-д.48;

- проспект 50 лет Октября, д. д.128-д.128а;

- ул. Антонова, д.3-д.5;

- проспект Строителей и ул. Ломоносова;

- ул. Ломоносова и ул. Загороднева;

- ул. Политехническая и ул. Сызранская;

- ул. Антонова и ул. Бардина;

- ул. Парковая и ул. Химическая;

- ул. Крымская, д.9.

Напомним, ранее жители Саратова уже высказывали недовольство режимом работы нескольких новых светофоров. Горожане утверждают, что из-за них движение оказалось парализовано.

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