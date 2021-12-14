Саратовцы вновь пожаловались на парализовавший движение светофор

Сегодня, 14 декабря, саратовцы вновь пожаловались на светофор, из-за которого образуются огромные пробки. В социальных сетях автомобилисты выражают недовольство светофором на пересечении Московского шоссе и Песчано-Уметского тракта в Ленинском районе.

По словам автомобилистов, из-за некорректной работы механизма образуются десятибалльные пробки, в которых, в том числе, стоит и общественный транспорт. Особенно горожан волнует, что будет на дороге вечером, в час пик.

Напомним, в Саратове недавно установили 13 новых светофоров, однако не все они пришлись горожанам по душе. Ранее аналогичные претензии саратовцы высказали в адрес установки на перекрёстке Мичурина и Некрасова.

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