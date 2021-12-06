Жители Саратова пожаловались на парализовавший движение светофор, на него горожане пожаловались в Инстаграм.

Светофор на Мичурина/Некрасова, по мнению горожан, заставляет машины стоять слишком долго, из-за этого движение на оживленном перекрестке оказалось сильно затруднено.

Как сообщает администрация Волжского района, этот светофор установлен, чтобы снизить количество аварий.

- После проверки работы светофора, будет рассмотрен вопрос об изменении временного интервала, - пишут чиновники.

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