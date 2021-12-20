Цены на проезд во всех автобусах Саратов - Энгельс вырастут в январе

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Стоимость проезда на всех автобусах сообщением Саратов-Энгельс вырастут в течение января.

Как сообщили "КП-Саратов" в региональном министерстве транспорта на маршруте 284к (Энгельс (Ж/д вокзал) - Саратов (Ж/д вокзал) цены на проезд вырастут с 16 января 2022 года.

На маршрутах № 246 (Дачи "Урицкого" - Саратов ЖДВ), 246 Н (пос. Новоселово - Саратов ЖДВ), 246 П (Парк покорителей космоса – Саратов ЖДВ), 274-Б (с/х "Новый" - Саратов ЖДВ), 282-Б (пос. Новопушкинское - Саратов ЖДВ) – изменение стоимости проезда произойдет с 23 января 2022 года.

Проезд по Саратову составит как и прежде 23 рубля, по Энгельсу - 26 рублей, а при переезде через мост на Волге, т.е. по межгороду - 29 рублей.

Напомним с сегодняшнего дня аналогично подорожал проезд в маршрутах Энгельс - Саратов №№ 284 и 284Б.

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