На двух маршрутах Саратов-Энгельс увеличили стоимость проезда

Проезд между городами Саратов и Энгельс подорожал

Проезд по Энгельсу теперь стоит 26 рублей, по Саратову – 23 рубля, в случае переезда через Волгу – цена билета возрастает до 29 рублей. Это касается двух маршрутов сообщение Саратов – Энгельс №№ 284 и 284Б.

Ранее перевозчик уведомил о намерении поднять цены и выждав положенные 60 дней это сделал.

Вопрос повышения цены на остальных автобусах сообщением Саратов – Энгельс теперь только вопрос времени, отмечают перевозчики. Там пока сохраняется стоимость проезда в 23 рубля в одном из городов и в 26 – в случае междугородней поездки.

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